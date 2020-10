A Volkswagen anunciou os preços do renovado Tiguan. O SUV mais vendido na Europa em 2019 recebeu uma atualização de meio ciclo e, na fase de lançamento em Portugal, é proposto em três níveis de equipamento (Tiguan, Life e R Line) e com motores a gasolina (1.5 TSI de 130 ou 150 cv) ou Diesel (2.0 TDI com 122, 150 ou 200 cv). Decompondo a gama, a variante a gasolina mais acessível (1.5 TSI 130 Life) começa nos 33 069€, valor esse que varia até 41 304€ na variante 1.5 TSI 150 DSG R-Line. Já a oferta Diesel varia entre 36 466€ (2.0 TDI 122 Tiguan) e 60 358€ (2.0 TDI DSG 4Motion R-Line).

No exterior, o renovado Volkswagen Tiguan recebe uma nova frente, inspirada no Golf. Aliás, nas fotos é possível perceber a semelhança entre os dois modelos. O para choques também é novo com entradas de ar redesenhadas. A partir daqui as diferenças começam a esbater-se, mas há novos farolins traseiros, um para choques redesenhado e novas jantes de liga leve. O nome do carro passou para o centro do portão traseiro e o logótipo que anuncia a tração integral 4Motion foi redesenhado.

No interior, a Volkswagen apresenta um novo volante com os comandos iluminados e distribuiu vários comandos hápticos à imagem do Golf, sendo que os modelos topo de gama têm o mesmo sistema de climatização com os tais comandos sensíveis ao toque que nas versões base são substituídos por comandos fisicos.

O Tiguan recebe o mais recente sistema de info entretenimento da VW com controlo por voz, ligação de mais de um dispositivo via Bluetooth ao sistema, o App-Connect e o Android Auto e o Apple CarPlay, na versão sem fios. O painel de instrumentos é digital com 8 ou 12,5 polegadas, o ecrã do sistema de info entretenimento tem 10 polegadas. Há novos revestimentos, nova “decoração” e um sistema de luzes ambiente com 15 cores diferentes. O carro tem sistema de som da Harman-Kardon com 480 watt que toma o lugar do antigo Dynaudio. Há várias tomadas USB-C iluminadas na consola central.

Numa segunda fase de lançamento vamos receber o Tiguan eHybrid, uma estreia na gama Tiguan e que tem o mesmo sistema usado pelo Golf, Passat e Arteon, ou seja, combina um motor 1.4 litros turbo com um motor elétrico para oferecer 245 CV. Este consegue rodar em modo 100% elétrico a velocidades até 130 km/h durante 50 quilómetros. Sem esquecer o Tiguan R, que utiliza o motor 2.0 TSI com 320 cv com caixa de dupla embraiagem com sete velocidades, tração integral 4Motion e o “Dynamic Chassis Control” que reduz a altura ao solo em 10mm.