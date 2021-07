O renovado Seat Ibiza ganha argumentos tecnológicos e um habitáculo distinto.

Tal como aconteceu com o Arona, também o Seat Ibiza passou por uma renovação para se manter apelativo e competitivo no segmento B. Agora, a marca espanhola revelou os preços do modelo que chega a Portugal com um valor base de 18 425€ (tabela de preços completa em baixo). Relativamente à gama, esta é semelhante à do Arona, ou seja, poderá estar equipado com o motor três cilindros 1.0 TSI com 95 ou 110 cv, bem como, o quatro cilindros 1.5 TSI com 150 cv. De referir ainda a inclusão da variante a gás natural comprimido que recorre ao 1.0 TGI de 90 cv. Ao nível de equipamento, o Ibiza poderá estar associado aos níveis Reference, Style, Xcellence e FR. Veja todas as novidades do renovado Seat Ibiza aqui.

Conheça os preços do renovado Seat Ibiza:

Tabela de preços recomendado de venda ao publico

1.0 TSI Reference 5v95cv18 425 €1.0 TSI STYLE 5v95cv19 420 €1.0 TSI STYLE 6v110cv19 880 €1.0 TSI STYLE DSG 7v110cv21 300 €1.0 TSI XCELLENCE 6v110cv22 035 €1.0 TSI XCELLENCE DSG 7v110cv23 460 €1.0 TSI FR 5v95cv21 355 €1.0 TSI FR 6v110cv21 770 €1.0 TSI FR DSG 7v110cv23 340 €1.5 TSI FR DSG 7v150cv26 965 €1.0 TGI STYLE 6v90Cv19 515 €1.0 TGI FR 6v90Cv21 395 €