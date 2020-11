O Renault Mégane recebeu uma atualização para fazer frente às evoluções do segmento. Esta renovação, realizada tanto no hatchback como na carrinha Sport Tourer, já se encontra na rede de concessionários da marca em Portugal e os preços começam nos 24 750€. Uma das grandes novidades do novo Renault Mégane é a estreia de uma variante híbrida plug-in que o AutoMais já testou. Para além disso, vai ser vendido em três níveis de equipamento, Zen, Intens e R.S. Line.

Relativamente a motores, há versões para todos os gostos. Desde Diesel a gasolina, passando pelo híbrido plug-in e ainda os desportivos R.S e R.S Trophy. Começando pelo gasóleo, os clientes vão poder encontrar no configurador da marca o Blue dCi de 115 cavalos com caixa manual ou EDC. Já na gasolina a oferta é composta pelo motor quatro cilindros 1.3 TCe com 115 cavalos (caixa manual), 140 cv (manual ou EDC) ou 160 cv. Já os desportivos recorrem ao motor 1.8 com 300 cavalos. Por fim, a novidade híbrida plug-in junta um motor a gasolina 1.6 litros a dois motores elétricos que garantem uma potencia combinada de 160 cavalos. Para além disso, tem ainda uma caixa de velocidades inteligente sem embraiagem que se adapta à condução.

No interior encontramos um grande reforço ao nível tecnológico. O Renault Mégane surge com um ecrã central de 9,3 polegadas com o mais avançado sistema multimédia Easy Link. Este tem uma interface completamente nova, com menus bem mais intuitivos. Garante ainda a conectividade ao smartphone através de Android Auto ou Apple CarPlay. Nos assistentes à condução, destaque para a inclusão a última geração de ADAS que atinge o nível 2 de condução autónoma. Encontramos ainda sistema de travagem de emergência ativa, alerta de transposição involuntária de via, alerta de fadiga, de ângulo morto ou de excesso de velocidade.

Conheça todos os preços da gama Mégane:

Mégane hatchback

gasolina

TCe 115 FAP Zen – 24.750 euros

TCe 140 FAP Intens – 26.650 euros

TCe 140 FAP R.S. Line – 28.650 euros

TCe 140 EDC FAP Intens – 28.650 euros

TCe 160 EDC FAP R.S. Line – 31.050 euros

Diesel

Blue dCi 115 Zen – 28.450 euros

Blue dCi 115 Intens – 29.850 euros

Blue dCi 115 R.S. Line – 31.850 euros

Blue dCi 115 EDC Zen – 30.450 euros

Blue dCi 115 Intens – 31.850 euros

Blue dCi 115 R.S -. Line 33.850 euros

Desportivo R.S

TCe 300 FAP R.S. – 41.200 euros

TCe 300 FAP R.S. Trophy – 46.700 euros

TCe 300 EDC FAP R.S. – 43.400 euros

TCe 300 EDC FAP R.S. Trophy – 48.900 euros

Mégane Sport Tourer

Gasolina

TCe 115 FAP Zen – 25.900 euros

TCe 140 FAP Intens – 27.800 euros

TCe 140 FAP R.S. Line – 29.800 euros

TCe 140 EDC FAP Intens – 29.800 euros

TCe 160 EDC FAP R.S. Line – 32.300 euros

Diesel

Blue dCi 115 Zen – 29.600 euros

Blue dCi 115 Intens – 31.000 euros

Blue dCi 115 R.S. Line – 33.000 euros

Blue dCi 115 EDC Zen – 31.600 euros

Blue dCi 115 EDC Intens – 33.000 euros

Blue dCi 115 EDC R.S. Line – 35.000 euros

Híbrido Plug-in

E-Tech Híbrido Plug-in 160 Zen – 36.350 euros

E-Tech Híbrido Plug-in 160 Intens – 37.750 euros

E-Tech Híbrido Plug-in 160 R.S. Line – 39.750 euros