A renovação do Renault Espace foi apresentada nos últimos meses de 2019 e deveria ter chegado ao mercado português durante a primavera, porém, o coronavírus atrasou todo o processo. Agora, a marca francesa revela os preços do crossover que começa nos 49 950€ com o motor quatro cilindros com 1.8 litros turbo a gasolina, denominado TCe, com 224 cavalos. Já nas alternativas Diesel, o único bloco disponível é o 2.0 litros BlueDCi com dois níveis de potência: 160 e 200 cavalos. A mais acessível (Blue DCi 160 EDC Intens) tem um preço inicial de 50 500€.

Para quem não se recorda, o restyling focou-se em melhorias de equipamento no interior e o retocar de alguns detalhes no exterior. Os faróis redesenhados recebem pela primeira vez a função de máximos automáticos LED Matrix Vision. Os farolins também não escaparam à renovação, bem como novas ponteiras de escape, jantes de 20 polegadas na versão de topo Initiale Paris e uma nova cor.

No habitáculo o ecrã central de 9,3 polegadas foi atualizado, e o sistema de infotainment recebe Easy Connect. A consola central tem novas soluções de arrumação. No que toca a assistentes à condução, destaque para a inclusão do sistema Highway & Traffic Jam Companion, sistema Advance Park Assist, sistema de deteção de veículos na traseira e aviso de ângulo morto. Por fim, de referir que já é possível configurar o Renault Espace no site oficial da marca.