A Porsche acaba de apresentar o renovado Panamera. Começando pelo exterior, a dianteira recebe de série o “Sport Design”, algo que era opcional no pré-restyling. Na traseira a barra de luz, que liga ambos os farolins, foi revista. No que toca a personalização, os clientes vão ter três novas opções de jantes de 20 e 21 polegadas.

No entanto, as principais novidades acontecem ao nível de motorização com a introdução da nova variante de topo, Turbo S, que substitui a Turbo do pré-restyling. Assim, os clientes têm à disposição um motor 4.0 litros V8 bi-turbo com 630 cavalos e 820 Nm de binário. Deste modo, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,1 segundos e atingir uma velocidade máxima de 315 km/h. Se duvidas existem de que esta versão é focada na performance, saiba que o Porsche Panamera Turbo S é o novo recordista na classe de “carros executivos” no circuito de Nürburgring.

Igualmente novidade é a inclusão de uma nova variante híbrida plug-in denominada Panamera 4S E-Hybrid. O 2.9 litros V6 bi-turbo, associado a um propulsor elétrico, garantem uma potência combinada de 560 cavalos. De referir ainda que a Porsche reviu o Panamera GTS que debita agora 480 cavalos e 620 Nm de binário, mais 20 cavalos do que o antecessor.

Por fim, no interior a arquitetura mantém-se sensivelmente a mesma, mas com novas funcionalidades no sistema de infotainment. Relativamente a assistentes à condução, os sistemas assistente de manutenção na faixa e detetor de sinais de trânsito passam a ser de série. Por agora ainda foram revelados os preços, mas chega aos concessionários em outubro.