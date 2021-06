A Opel revelou o renovado Grandland. O SUV da marca alemã aproxima-se assim dos “irmãos” Crossland e Mokka, principalmente no que diz respeito à secção dianteira. De facto, encontramos o característico Opel Vizor que confere uma “cara” mais moderna ao Grandland. Esta novidade é acompanhada pelos faróis LED IntelliLux LED, uma tecnologia que recorre a 168 elementos LED, 84 por farol. Para além da secção dianteira, o Grandland ganha novos painéis e para-choques e oferece a possibilidade de estar revestido por uma pintura com dois tons.

Se por fora está diferente, no interior a revolução é ainda maior. O principal destaque é o novo design do tablier com destaque para a inclusão do “Pure Panel”, ou seja, a junção do painel de instrumentos digital com o ecrã central, que pode ter até 10 polegadas, um layout já visto no Mokka. O interior do Grandland apresenta ainda algumas novidades “emprestadas” pelas restantes marcas do agora Grupo Stellantis, como é o caso do botão de seleção de modos de condução igual aos modelos da Peugeot ou a alavanca da seleção de velocidades.

Quanto a motores, a Opel não especificou toda a gama, mas anunciou que vão continuar a oferecer a versão híbrida plug-in Hybrid4. Por fim, dentro das próximas semanas a Opel vai anunciar preços e toda a gama, e abrirá as encomendas para o renovado SUV topo de gama. As entregas do novo Grandland, construído em Eisenach, Alemanha, estão previstas para o outono.