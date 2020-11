A Land Rover apresentou o renovado Discovery que recebe novas soluções debaixo do capot, reforço tecnológico e uma série de atualizações no exterior. Começando pelo design, destaque para os novos faróis LED matrix, mas também um para-choques dianteiro revisto. As ligeiras modificações no exterior são completas pelos novos farolins LED e mais opções de jantes que podem ser de 20,21 ou 22 polegadas. Se por fora as mudanças são praticamente invisíveis, no interior há uma verdadeira atualização. Começando pelo tablier, encontramos um novo ecrã de 11,4 polegadas com o mais recente sistema de infotainment Pivi Pro. Esta solução é 48% mais larga e três vezes mais brilhante quando comparado com o anterior sistema. Para além disso, os comandos de ventilação foram redesenhados.

Debaixo do capot, o Land Rover Discovery recebe uma nova gama de motorizações com os mais recentes motores quatro e seis cilindros da marca britânica. Assim, a gama começa com o P300, o motor quatro cilindros 2.0 litros a gasolina com 300 cavalos e 400 Nm de binário. De referir que esta é a única opção sem qualquer assistência elétrica. A outra alternativa a gasolina refere-se à variante P360, equipada com o motor seis cilindros em linha de 3.0 litros, assistido por um sistema mild hybrid de 48V, que chega aos 360 cavalos e 500 Nm de binário.

Se ainda prefere Diesel, saiba que o mais acessível é o D250 que recebe o bloco seis cilindros 3.0 litros, igualmente associado a uma solução mild hybrid, que debita 250 cavalos e 570 Nm de Binário. A mais potente a gasolina leva-nos ao D300 que recebe exatamente o mesmo motor, mas com 300 cavalos e 650 Nm de binário.

Fonte: Land Rover