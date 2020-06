O primeiro modelo da Jeep construído fora dos EUA, o Compass é produzido em Melfi, Itália e oferece o novo motor 1.3 litros a gasolina, pela primeira vez a caixa automática combinada com a tração dianteira e maior conectividade.

Com a fabricação em Itália, diz a Jeep que consegue tempos de entrega mais curtos e permite que o carro esteja afinado para os hábitos dos consumidores europeus. O Compass era feito na unidade de produção de Toluca, no México. Agora, é produzido em Melfi, sendo que o complemento da gama com as versões 4xe, híbridas, também serão feitas em Itália.

A maior novidade é a utilização do motor 1.3 litros a gasolina, turbo, que é usado, também, nas versões híbridas. Surge no Compass com duas versões: 130 CV com caixa manual de seis velocidades e 150 CV com caixa automática de dupla embraiagem, tendo o mesmo binário, 270 Nm. E, pela primeira vez, o Compass surge com tração dianteira e caixa automática de dupla embraiagem DDCT, que passa a exibir um modo Sport. Há a opção diesel com o motor 1.6 Multijet com 120 CV e 320 Nm de binário, com caixa manual e tração dianteira. Mais tarde, chegarão os híbridos 4xe que graças aos motores elétricos elevam a potência para 190 ou 240 CV, tendo como base este bloco 1.3 litros turbo a gasolina e tração integral oferecida pelos motores elétricos.

Com este motor, o Compass poupa até 30% nos consumos comparando com as versões anteriores com tração integral e caixa automática. Além do modo “Sport”, há um modo “sailing” que permite rolar com o motor desligado. O modo “Sport” tem adicionado o modo “fast off” que bloqueia a função “sailing” e impede que a caixa faça passagens para relações acima, tudo para aumentar a sensação desportiva.

A outra novidade é o sistema de info entretenimento renovado. O Compass passa a usaros serviços “Uconnect Services” que oferecem uma série de funcionalidades através de vários pontos de contacto, incluindo aplicação móvel My Uconnect, “smartwatch”, sítio de internet, botões no controlador de luzes internas e rádio. Os novos Uconnect Services são de série tanto no sistema de info entretenimento de 7” como de 8,4” e em todos os níveis de equipamento a partir do Longitude, oferecendo conectividade dentro e fora do veículo e serviços tendentes a melhorar a segurança e o conforto.

A oferta Uconnect Services está dividida em vários pacotes. Disponível como serviço básico, o “My Assistant”é ativado na fábrica e oferece serviços de emergência em caso de colisão, assistência em viagem, incluindo recuperação do veículo, e relatórios sobre a “saúde” do veículo. Os pacotesMy Car, My Remote, My Navigation(no sistema de navegação Uconnect de 8,4”, somente) são oferecidos de série, devendo ser ativados pelo cliente.

OMy Carpermite ao condutor manter sob controlo o estado de saúde do veículo e respetivos parâmetros. Já oMy Remoteoferece a possibilidade de bloquear/desbloquear as portas, ativar as luzes intermitentes, localizar o veículo, controlar parâmetros como velocidade e área delimitada e receber notificações caso os mesmos não sejam respeitados. Quanto aoMy Navigation(no sistema de navegação Uconnect de 8,4”, somente) inclui serviço “Send & Go”, que dá ao cliente a possibilidade de enviar o destino para o próprio sistema de navegação diretamente a partir do respetivo smartphone ou do portal de internet, receber alertas sobre trânsito, condições meteorológicas e radares em tempo real e procurar pontos de interesse.

O Compass oferece vários conteúdos de segurança ativa e passiva, como o alerta de colisão frontal e alerta de desvio de faixa, todos de série a que se junta controlo de estabilidade (ESC) e sistema anticapotamento (ERM). Juntam-se ainda a monitorização do ângulo morto e deteção de veículos em aproximação posterior, “Cruise Control” adaptativo, câmara de visão traseira “ParkView” e assistência automatizada ao estacionamento em paralelo e na perpendicular.

O Jeep Compass estará à venda ainda este mês a partir de 27.750 euros e com várias soluções de crédito, através da FCA Capital. Além do crédito particular é a mais clássica forma de acesso, é oferecido o crédito “Baloon” que permite deixar até 30% do preço do veículo para o final do contrato, o “EasyPlan” que é um crédito automóvel com valor futuro mínimo garantido (no final do contrato, sabe exatamente quanto vale o seu carro e pode optar entre ficar com o carro e refinanciar o remanescente, trocar por um carro novo ou devolver o veículo) e o leasing para as empresas. Pode, ainda, associar serviços opcionais como o nível de proteção financeira que assegura o pagamento do financiamento em cado de desemprego ou doença, ou o seguro alargado que o protege numa eventual situação de perda total do veículo reembolsa pela diferença entre o valor comercial do automóvel à data do sinistro e o saldo em dívida até aos limites acordados.