O Fiat Tipo é, a par do Fiat 500, um dos modelos mais vendidos da marca italiana em Portugal. De facto, com três carroçarias (hatchback, sedan e SW) tem uma das gamas mais diversificadas da atualidade, mas vai ficar ainda mais com esta renovação. Isto porque estreia a nova versão Cross que confere um visual mais robusto e aventureiro. Começando pelo exterior, recebe uma nova designação Fiat na grelha. Para além disso, a assinatura luminosa foi renovada, para-choques redesenhados e novos desenhos de jantes de 16 e 17 polegadas.

Passando para o interior, o Tipo adere à digitalização. De facto, surge um painel de instrumentos digital, atrás do novo volante, que é acompanhado pelo ecrã central de 10,25 polegadas com o sistema UConnect 5, já mostrado no Fiat 500. A marca italiana revela ainda que reviram os revestimentos, com novos padrões e acabamentos. No que diz respeito a assistentes à condução, o Tipo recebe sistema ativo de manutenção de via, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de máximos ou aviso de ângulo morto.

Uma das grandes novidades desta renovação é a inclusão de uma versão Cross, dividida em dois tipos: Tipo City Cross ou Tipo Cross. Dentro dos elementos distintivos encontramos uma suspensão quatro centímetros mais elevada, pneus mistos, para-choques e cavas de roda com proteções em plástico e ainda barras no tejadilho. Ou seja, tem tudo o que é necessário para aventuras suaves fora do alcatrão.

Quanto a motor os clientes podem contar, a gasolina, com o 1.0 FireFly de 100 cavalos e 190 Nm de binário. Como o Diesel ainda tem alguma importância, a Fiat inclui o 1.6 Multijet que pode receber dois níveis de potência: 95 ou 130 cavalos. Por fim ainda não sabemos quando chegam ao mercado português nem os preços.