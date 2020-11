Tal como as versões base do Audi Q5, o SQ5 TDI também recebeu uma atualização para atacar 2021 com novos argumentos. Tal como os “irmãos” menos desportivos, o SQ5 tem uma ligeira revisão exterior com novas entradas de ar na dianteira e ligeiras modificações na traseira. Contudo, não é na imagem que importa nesta atualização. Passando para o motor, o V6 TDI de 3.0 litros com sistema mild hybrid, encontramos uma revisão com o objetivo de melhorar a eficiência e performance. Assim, perde ligeiramente potência ao passar de 347 cv para 341 cv, mas esta redução não deve ser sentida. Isto porque a Audi acrescenta que a potência chega agora mais cedo e com mais força do que anteriormente. Assim, a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 5,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada eletronicamente aos 250 km/h.

Ainda ao nível mecânico, os clientes vão continuar a encontrar a suspensão mais desportiva que deixa o SUV 30 mm mais perto do solo face às versões base. Sem esquecer os seis modos de condução: Auto, Comfort, Efficiency, Dynamic, Off-Road e Individual. Passando para o interior, é aqui que encontramos a segunda parte das atualizações mais significativas. De facto, ao centro do tablier encontramos um ecrã central de 10,1 polegadas que transmite as informações do sistema de infotainment de última geração MIB 3.

Fonte: Audi