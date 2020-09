A Audi decidiu realizar ligeiros retoques no Q2, o SUV mais pequeno da marca alemã. Por fora, é preciso ir ao pormenor para perceber as diferenças que acontecem na grelha, para-choques redesenhados e novos faróis e farolins. Estes detalhes garantem um aspeto mais desportivo ao SUV. Isto é completo por cinco novas cores, uma delas estreia total na palete de cores da Audi (Apple Green).

Ao abrir a porta, o interior também mantém o visual praticamente idêntico ao que já conhecemos. Destaque para a nova manete de velocidades e um desenho de ventilação diferente. No foro tecnológico o Q2 recebe o mais recente sistema de infotainment MMI Navigation Plus de série em todas as variantes situadas do Sport para a frente. No lançamento o SUV da Audi está disponível apenas com um motor: 1.5 TSI de 150 cavalos e 250 Nm de binário. De relembrar que este motor permite a desativação de dois cilindros por certos períodos de tempo, algo que ajuda a reduzir os consumos de combustível. As restantes motorizações devem chegar numa segunda fase de lançamento. Por enquanto, ainda não há preços para o mercado português.