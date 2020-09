A Hyundai renovou o Kauai, o SUV mais pequeno da gama. Para tal, decidiram “lavar a cara” com uma secção dianteira toda nova. Desde a grelha aos faróis, luzes diurnas e para-choques, tudo foi atualizado para tornar o modelo mais apelativo. Na traseira as diferenças são mais contidas, porém, destaque para os novos farolins e para-choques.

Tal como é percetível na galeria em cima, há duas versões do Kauai. De facto, a variante N-Line garante um visual distinto das versões “base” ao garantir um aspeto mais desportivo. Assim, ganha entradas de ar mais pronunciadas, difusor traseiro, jantes de 18 polegadas, e ainda um capot dianteiro com pequenas aberturas.

No habitáculo as alterações são poucas, com destaque para o novo painel de instrumentos. Na consola central os botões físicos continuam presentes e a ergonomia é semelhante ao antecessor. O ecrã central transmite as informações do novo sistema de infotainment com as típicas soluções de conectividade Apple CarPlay e Android Auto.

No que toca a motorizações, o Hyundai Kauai tem soluções para todos os gostos. Começando pelos mild hybrid, o 1.0 T-GDI 48V está associado com a nova transmissão manual inteligente de seis velocidades. Esta opção também está disponível para a variante com o motor 1.6 CRDi 48V. Caso pretenda uma combustão pura e dura, saiba que tem o 1.0 T-GDI com 120 cavalos e o 1.6 T-GDI com 198 cavalos de potência. Este último pode estar equipado com tração dianteira ou integral. Por fim, mas não menos importante, falamos do Kauai Hybrid que garante um total de 141 cavalos derivados da associação entre o 1.6 a gasolina e um propulsor elétrico.

Por agora ainda não sabemos quando chegam a Portugal, porém podem chegar apenas em 2021. Quanto ao Electric a renovação ainda não está agendada.