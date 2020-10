Foi Luca di Meo, CEO do Grupo Renault, o responsável pela revelação do novo Mégane eVision, o concept que antecipa uma nova geração de automóveis elétricos da marca francesa concebidos sobre a nova plataforma modular CMF-EV e que se destaca pela utilização de uma das baterias mais finas do mercado, aqui com 60 kWh, e de um propulsor muito compacto, beneficiando a habitabilidade. O modelo de produção que resultará do concept Mégane eVision será apresentado já em 2021.

“Graças à nova plataforma CMF-EV desenvolvida pela Aliança, rompemos com os códigos do design, da forma, da eficiência energética e dos modos de utilização para imaginar o show-car Mégane eVision. Com a bateria mais fina do mercado, uma carroçaria compacta de 4,21 metros que oferece a habitabilidade de um veículo do segmento C, o Mégane eVision é um soberbo truque de magia! Posicionámos no futuro um dos nossos modelos mais icónicos. O Mégane eVision reinventa o Mégane e a Renault reinventa a Renault. E é apenas o início. Está a chegar uma nova geração de inovadores veículos elétricos”, disse Luca De Meo.

Relativamente a design, este mais recente show-car da marca do losango distingue-se, na dianteira, pelo capot curvo cujas linhas conduzem o olhar até ao grande logótipo cuja iluminação se prolonga até às laterais com a habitual assinatura em formato de “C”. O Mégane eVision recorre igualmente a rodas de grandes dimensões, 20 polegadas, nas quais estão montados pneus 245/40. O exterior das rodas é fechado por tampões de 21 polegadas – cobrem, inclusivamente, uma parte dos pneus – e alinhado com a carroçaria de forma a favorecer a aerodinâmica, ponto essencial para se beneficiar a autonomia de um elétrico.

O design e construção inteligentes da nova plataforma, com centro de gravidade baixo e com as rodas nos quatro cantos da carroçaria, não só vem beneficiar a já referida habitabilidade como também o comportamento dinâmico. Para explorar as capacidades da nova plataforma, com suspensão posterior de geometria multibraços, o eVision conta com um motor de 160 kW, cerca de 217 cavalos e 300 Nm. A aceleração de 0 a 100 km/h deverá demorar menos de 8 segundos.