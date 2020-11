A Renault Loures é a mais recente aposta do Renault Retail Group Portugal, um espaço que permite à marca francesa estar representada num dos concelhos mais populosos do país. Para além disso, será igualmente o primeiro centro de reparação de baterias de veículos elétricos em Portugal, dando assistência a todos os clientes e rede de concessionários nacional.

O novo espaço da marca em Loures inclui um showroom com quase 800 metros quadrados e uma zona de oficina e pintura com praticamente 3500 metros quadrados. Para além da venda de viaturas novas Renault e Dacia, e do já mencionado centro de reparação de baterias, a Renault Loures disponibiliza outros serviços como o Renault PRO+ para clientes profissionais, bem como a comercialização de viaturas usadas a particulares sob o serviço “Renault Selection”, entre outros.

A Renault Retail Group Portugal é atualmente uma referência entre os grandes grupos nacionais de retalho automóvel, sendo também, desde 2018, o distribuidor exclusivo da marca Alpine em Portugal.