Com mais de 2 milhões de unidades vendidas, o Renault Trafic é um modelo importante para a casa francesa. Em 2020 celebra o quadragésimo aniversário e, para celebrar este feito, a Renault decidiu renovar o furgão com novos argumentos para atacar o mercado. Em primeiro lugar, o modelo será comercializado em duas versões, Combi e SpaceClass, que chegam aos concessionários da marca em março de 2021.

No exterior, destaque para uma nova dianteira com um visual mais robusto e moderno. Encontramos também os faróis full LED com a forma de C, a assinatura luminosa característica da Renault. De referir ainda os espelhos elétricos e novas jantes de 17 polegadas. Se no exterior ganhou carácter, no interior recebe um reforço tecnológico. No habitáculo encontramos um ecrã central de oito polegadas com o sistema multimédia Easy Link com as típicas soluções de conectividade Apple CarPlay e Android Auto. No que diz respeito a assistentes à condução, ambos os furgões apresentam, por exemplo regulador de velocidade adaptativo, travagem ativa de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa ou alerta de ângulo morto.

Debaixo do capot os clientes vão poder escolher entre três soluções Diesel. O motor dCi está disponível com 110 cavalos (com caixa manual), dCi com 150 cv (manual e EDC) e o mais potente dCi de 170 cavalos (apenas EDC). Todos eles beneficiam de tecnologia Stop & Start.