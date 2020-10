Desde o lançamento em 2016, o Mégane Grand Coupé é responsável por 200 mil vendas. Agora, quatro anos depois, a Renault decidiu renovar tanto a imagem como o recheio tecnológico. Assim, destaca-se pela inclusão dos faróis LED Pure Vision em forma de C. Para além disso, recebe novos para-choques, grelha, e defletores de ar, enquanto nas laterais as pegas das portas são agora iluminadas. Se por fora as mudanças são ligeiras, no interior são bem mais visíveis. Principalmente pela integração do novo ecrã central vertical de 9,3 polegadas que transmite as informações do sistema de infotainment Easy Link. À frente do condutor encontramos ainda um painel de instrumentos digital que pode ir até às 10,2 polegadas.

Passando para a condução, os clientes vão receber quatro modos de condução através da tecnologia Renault Multi-Sense (Eco, Confort, Sport e MySense). Existe ainda a aplicação R-Sound para programar a sonoridade do motor. No capítulo das ajudas â condução encontramos um reforço como é o caso do cruise control adaptativo com função Stop&Go, Travagem Ativa de Emergência ou Alerta de Tráfego na Retaguarda.

Por fim, a gama de motores continua a ter opções a gasolina e Diesel. Começando pela gasolina destaque para novo motor 1.0 TCe que debita 115 cavalos. Esta solução está associada a uma transmissão manual. A outra alternativa é o 1.3 TCe com 140 cavalos que, neste caso, pode ser associado a caixa manual de seis velocidades ou automática EDC de sete relações. Já no Diesel encontramos o 1.5 Blue dCi com 115 cavalos com solução manual e automática. O novo Renault Mégane Grand Coupé chega ao mercado no início de 2021.