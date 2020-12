A Renault tem sido uma das marcas pioneiras na eletrificação dos seus automóveis. De janeiro a novembro de 2020 entregou 95985 veículos elétricos a clientes europeus, um crescimento de 80% relativamente a período homólogo de 2019.

No que diz respeito a veículos de passageiros, o Zoe destaca-se como o elétrico mais vendido da Europa, com cerca de 84 mil unidades vendidas em 2020, o dobro do ano passado. A terceira geração do Zoe é líder em mercados como Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália. Desde o seu lançamento original, a Renault já vendeu 268 mil Zoe.

No segmento dos veículos comerciais ligeiros elétricos é o Kangoo Z.E. quem lidera, com 8498 unidades vendidas até ao momento em 2020, o equivalente a mais de um terço de todos os comerciais elétricos vendidos. Desde o seu lançamento, em 2010, foram comercializados 57 595 Kangoo Z.E.

A mais recente aposta da marca francesa é o novo Twingo Electric, um EV de segmento A que conta já com 1760 unidades matriculadas na Europa. Declara uma autonomia WLTP de 190 quilómetros, podendo chegar a 270 quilómetros em ambiente citadino. Em breve, no Automais, as primeiras impressões de condução.

Em Portugal, desde o início de 2020, com 1200 automóveis elétricos vendidos, a Renualt é líder e o seu Zoe é inclusivamente o elétrico mais vendido no nosso país, com 1066 unidades. Este crescimento de 15,5% face a igual período de 2019 confere ao Zoe uma quota no mercado português de 16%.