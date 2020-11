Com a revelação do show-car Kiger, a Renault mostra um pouco do que será um seu futuro modelo para o mercado indiano, um dos que mais crescimento regista em todo o mundo. A Renault está presente na Índia desde 2005, comercializando modelos como o Duster, o Kwid e o Triber.

“A associação criativa entre os designers Franceses e os designers Indianos foi a melhor forma de responder às expetativas de uma clientela à procura de desportividade e de novidade. Tal como fizemos com o Triber, demonstrámos, mais uma vez, a nossa capacidade para inovar, ao concebermos um modelo inédito, com uma dupla personalidade: urbano e «outdoor». O KIGER Show-car está muito próximo do futuro modelo de série”, disse Laurens van den Acker, Diretor do Design Industrial do Grupo Renault.

O novo SUV Kiger resulta da estreita colaboração entre as equipas de design de França e da Índia e destaca-se, por exemplo, pela altura ao solo de 210 milímetros. Atrás há uma dupla saída de escape central e na frente utiliza faróis de LED duplos idênticos aos do novo Kwid. O modelo que resultará deste estudo pretende cativar uma clientela que procura uma proposta moderna no segmento B, responsável por 51% do mercado indiano.