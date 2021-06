A Renault vai combinar as três fábricas localizadas no norte de França, Douai, Maubeuge e Ruitz, algo que vai dar origem ao Renault ElectriCity. Esta espécie de polo industrial, que vai criar mais 700 postos de trabalho até 2025, tem como principal objetivo tornar-se na unidade de produção de veículos elétricos mais competitiva e eficiente da Europa. Para tal, as previsões apontam para a produção de 400 mil veículos por ano.

“Tenho muito orgulho de ter contribuído para a criação da Renault ElectriCity, um símbolo do know-how e da inovação tecnológica da Renault, e de participar na valorização da atratividade económica e social do Hauts-de-France na Europa. Este acordo, assinado com todos os sindicatos, é a prova de que o empenho dos colaboradores, o diálogo social construtivo e uma forte presença local são fundamentais para a configuração de um modelo industrial robusto e atraente”, refere Luciano Biondo, Diretor da Renault ElectriCity.