O Grupo Renault e o E. Leclerc assinaram uma nova parceria com vista à aceleração da utilização de viaturas elétricas. Já há dez anos os dois grupos foram parceiros com o intuito de promover a mobilidade elétrica através do Renault Zoe.

Desta vez, as mais de 500 agências de aluguer E. Leclerc vão propor o Dacia Spring, o elétrico mais acessível do mercado e com o qual a marca romena pretende revolucionar as cidades. O projeto arranca no dia 1 de março de 2021.

Em 2010, os grupos iniciaram, em conjunto, a implementação de infraestruturas de carregamento e em 2012 a E. Leclerc adquiriu inclusivamente vários Zoe para a sua frota. O objetivo atual é aumentar a oferta de postos de carregamento em território francês para 5 mil, mantendo a meta de os duplicar até 2025.

Nesta nova fase, serão utilizados mil Renault Zoe e 3 mil unidades do novo Dacia Spring, o elétrico mais barato da Europa e que promete uma autonomia WLTP em cidade de 295 quilómetros.