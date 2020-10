O Grupo Renault prepara-se para lançar duas novas novidades no mundo dos elétricos. Começando pela Renault, o protótipo elétrico é construído com base na plataforma CMF-EV, especialmente feita para modelos elétricos. Esta é igualmente utilizada no Nissan Ariya, o SUV elétrico da marca nipónica e “parceira” na aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Para já sabemos que tem uma assinatura luminosa semelhante à apresentada no concept Morphoz, revelado em março.

Quanto à Dacia, o plano é ligeiramente diferente. Falamos de um elétrico que vai manter a filosofia da marca, ou seja, uma opção acessível ao consumidor comum. Ao que tudo indica deve ser semelhante ao Renault City K-ZE, vendido no mercado chinês. Assim, deverá estar equipado com um propulsor elétrico e com autonomia a rondar os 200 km. Quanto ao preço, este deve rondar os 15 mil euros.