Um dos pequenos desportivos mais impressionantes das últimas décadas está de parabéns. O Clio V6, uma criação da divisão desportiva Renault Sport, surgiu pela primeira vez sob a forma de um protótipo durante o Salão de Paris de 1998, seguindo-se a versão de produção em 2000.

Para além do visual impressionante, o seu grande destaque é, sem dúvida, o motor 3.0 litros V6, com 24 válvulas, colocado em posição central, tal como os melhores supercarros ou máquinas de competição como o seu avô 5 Turbo que animou o Mundial de Ralis na era dourada dos Grupo B.

Para o mercado britânico, por exemplo, estava inicialmente prevista uma produção anual de 400 unidades com volante à direita, mas logo no seu ano de lançamento estavam já feitas 500 encomendas. Alguns clientes esperaram, inclusivamente, até 2002 para receberem o seu Clio V6 numerado, com placa identificativa dedicada colocada na consola central.

Vinte anos depois, e dada a sua raridade, algumas unidades são hoje comercializadas pelo dobro do valor originalmente pedido pela Renault. As primeiras unidades declaram uma potência de 230 cavalos e 300 Nm de binário. Os 100 km/h chegam em 6,4 segundos. O Phase 2 chegaria alguns anos mais tarde, já com a nova cara do Clio e com o V6 puxado para 255 cavalos. O sprint de 0 a 100 km/h passou a fazer-se em 5,8 segundos. A sua produção terminou em 2005.