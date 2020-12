Renault Clio E-Tech Híbrido – Ensaio Teste

Texto: João Isaac

Os mesmos argumentos de sempre, agora com o da eletrificação

O Renault Clio foi, até ao momento, o segundo carro mais vendido na Europa, sendo igualmente líder do seu segmento. No nosso país é também um sucesso de vendas desde há muito tempo, pelo que a introdução desta motorização híbrida na sua gama é um momento de extrema importância pelo contributo positivo que representa para o ambiente, com emissões mais reduzidas, prometendo ser, em tudo o resto, um Clio como os outros. E isso, já se sabe, é bom, com números que falam por si.