Renault Captur TCE 155 Initiale Paris – Ensaio Teste

Este é o topo de gama do Captur o “best seller” da casa francesa e do mercado nacional, com o motor 1.3 litros feito em parceria com a Mercedes e o nível de equipamento máximo, o Initiale Paris. A questão, perante os 155 CV, é simples: este é um SUV desportivo ou um SUV espigado?