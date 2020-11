Renault Captur E-Tech Plug-in – Ensaio Teste

Renault Captur E-Tech Plug-in – Ensaio Teste Texto: João Isaac Eficiência indiscutível no mais potente dos Captur A Renault decidiu que o Captur deveria seguir um caminho de eletrificação diferente do do Peugeot 2008, o seu rival direto. Assim, no lugar de uma motorização 100% elétrica, a segunda geração do Captur eletrifica-se através de um