As instalações da Renault Cacia já deram início à produção, em exclusivo, na nova transmissão destinada a modelos da Renault e da Dacia. A nova caixa de velocidades, com o código interno JT 4, será utilizada no Clio, Megane, Captur, Sandero e Duster e será responsável por 70% do volume de negócios daquela unidade de produção.

No seguimento do investimento superior a 100 milhões de euros, a Renault Cacia tem já uma capacidade de produção de cerca de 500 mil unidades/ano, expansível a 550 mil já em 2021. A unidade de Cacia é a única no mundo a produzir esta referência, componente que está associado às motorizações a gasolina 1.0 e 1.6 litros.

Para além de caixas de velocidades, componente pelo qual a unidade portuguesa se tem destacado como das melhores de todo o grupo Renault na sua produção, são também ali fabricados outros componentes como, por exemplo, bombas de óleo. Em 2021, a Renault Cacia celebra 40 anos de existência.