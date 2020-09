Em 2018 a Renault lançou o Arkana para mercados como China ou Coreia do Sul. No entanto, parece que este nome vai mesmo chegar aos mercados europeus já em 2021. Construído com base na plataforma modular CMF-B, a mesma do Captur, tem dimensões bastante superiores e chega, inclusive, a ser mais comprido e baixo do que o Kadjar. No exterior, percebemos que o Arkana é um Renault, visto que incorpora vários elementos de outros modelos da gama. Destaque para os farolins interligados por uma linha iluminada.

No interior, é curioso perceber que o Arkana é semelhante ao Clio. Desde logo devido ao ecrã central que pode ter entre 7 ou 9,3 polegadas, mas também pelo painel de instrumentos digital.

Debaixo do capot vão existir opções eletrificadas. Na gasolina encontramos o motor quatro cilindros turbo 1.3 litros TCe com 140 cavalos (versão com 160 cv numa segunda fase de lançamento). Este bloco está associado a um sistema mild hybrid. Já o topo de gama será o híbrido de 12V E-TEch, um sistema utilizado no Clio, que recorre ao motor 1.6 litros, associado a dois propulsores elétricos que garantem uma potência combinada de 140 cv.