A Renault não esquece o passado e a nova estratégia do Grupo vai apostar na junção entre a história e o futuro. Para tal, a marca gaulesa decidiu revelar o protótipo Renault 5, desenhado com base no R5, mas com uma apresentação bem mais moderna. “O design do Renault 5 Prototype é baseado no R5, um dos modelos de culto da nossa história. O protótipo simplesmente incorpora modernismo, um veículo relevante para a época: urbano, elétrico e atraente”, afirma Gilles Vidal, Diretor de Design da Renault.

Assim, a Renault vai fazer regressar um dos nomes mais adorados da marca, mas desta vez como um carro elétrico pensado para as cidades. A aposta moderna vai ser evidente, segundo a Renault, no que diz respeito a materiais, inspirados no mundo eletrónico, personalização e carácter desportivo.