Em comunicado, a Comissão Europeia anuncia que decidiu “de acordo com as partes”, estender o prazo de investigação sobre a fusão da PSA com a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) até ao dia 13 de novembro.

Recordamos que a Comissão Europeia lançou uma investigação com prazo de quatro meses, liderada pela comissão anti cartel da União Europeia, sobre a fusão da PSA com a FCA, preocupada com um negócio que pode criar o quarto construtor mundial e configurar concorrência desleal em 14 países europeus no negócio dos comerciais.

Deverá haver cedências da PSA e da FCA, fortes no negócio dos comerciais, mas para já, as coisas começam a ficar mais desanuviadas, pois os EUA, China, Japão e Rússia já deram o seu acordo para a fusão. Falta apenas o carimbo de aprovação dos europeus, mas pelo visto, tal como sucede com tudo o que tem de ser decidido no Velho Continente, a fusão vai ter de esperar até novembro para ser efetivada.