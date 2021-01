A Volkswagen surpreendeu a indústria automóvel com a apresentação do Concept ID.Buzz em 2017, a recriação moderna do mítico “Pão de Forma”. As reações foram de tal maneira positivas que já em 2020 a Volkswagen anunciou que o protótipo ia dar origem a um modelo de produção elétrico em 2022. No entanto, Scot Keogh, presidente-executivo da Volkswagen América do Norte, afirmou em declarações ao Automotive News que o Pão de Forma foi adiado para 2023.

Ao contrário do que seria de esperar, o principal motivo não é o covid-19. Segundo Keogh, o atraso deve-se ao ID.Buzz ser um “conceito muito especial” e, para além disso, será o primeiro modelo pensado para um nicho de mercado da nova família de elétrico ID. Por fim, revelou ainda que será produzido na fábrica de Hanover, Alemanha, instalações essas que vão ser requalificadas para produzir veículos com a plataforma modular para elétricos, MEB.

Fonte: Automotive News