A Ferrari é um dos fabricantes que mais se pode orgulhar dos supercarros que produz. Para além da grande legião de fãs que possui, deu-nos ao longo dos anos vários modelos raros e que hoje são quase “unicórnios”. No entanto, há pessoas que estão dispostas a gastar vários milhões de euros para ter crtos modelos como é o caso do 250 GTO dos anos 60 ou o 288 GTO dos anos 80. A sigla que significa Gran Turismo Omologada conheceu o terceiro exemplar em 2010 com o 599 GTO, modelo esse limitado a 599 unidades. Um dos exemplares, o deste artigo com o chassis #179278 vai a leilão em março pelas mãos da Silverstone Auctions.

Vendido originalmente a um colecionador japonês, foi posteriormente adquirido pela DK Engineering em 2015. Atualmente conta com 2577 quilómetros no odómetro e, segundo o anúncio, “nunca viu chuva” e encontra-se numa “excelente condição”. De recordar que o Ferrari 599 GTO está equipado com um motor V12 de 6.0 litros que debita 670 cavalos e 620 Nm de binário. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos e atingir uma velocidade máxima de 335 km/h. A unidade em questão foi personalizada com a típica cor Rosso Corsa, tejadilho “Nero”, apêndices aerodinâmicos em carbono e interior com bancos desportivos em alcantara. Por fim, o preço não é conhecido, mas deve passar com relativa facilidade os 500 mil euros.

Fonte: Silverstone Auctions