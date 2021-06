Para quem não conhece, o Ferrari 599 GTB 60F1 Alonso Edition foi criado como celebração do 60º aniversário desde a primeira vitória da marca em Fórmula 1. Recebeu o nome Alonso Edition porque foi o espanhol Fernando Alonso a conquistar a vitória 4 dias antes da marca italiana celebrar o 60º aniversário. Com a produção limitada a 40 unidades, todas elas diferenciavam-se pela inclusão dos logos da Scuderia Ferrari, tampa de combustível em alumínio, jantes de 20 polegadas forjadas a diamante e painel interior com acabamento em Alutrex.

Perante tamanha exclusividade são extremamente difíceis de encontrar. No entanto, a coleção vai passar a ter um a menos visto que surgiu nas redes sociais a foto de um 599 GTB 60F1 destruído após sofrer acidente. Os detalhes sobre o que aconteceu ainda não são conhecidos, mas a estrada aparenta estar molhada. Como podemos ver a dianteira ficou bastante maltratada.

Foto: Muc.Collector