A Ferrari é uma das marcas que tem vários modelos no ranking de carros mais caros do mundo. Isto só acontece pela incrível história de sucesso não só em veículos de estrada, mas também na competição. É o caso deste Ferrari 340 America de 1952 com o chassis número 0202A. Desenhado por Giovanni Michelotti, designer chefe da Carrozzeria Anfredo Vignale & Co, sediada em Torino, Itália, tem uma pintura em azul com o número 14 na carroçaria. Equipado com um motor V12 com 4.1 litros, associado a uma transmissão manual de quatro velocidades, foi uma das unidades que correu nas 24 Horas de Le Mans em 1952, conduzido pelos pilotos Andre Simon e Lucien Vincent que terminaram em quinto.

Após a carreira desportiva na Europa, foi vendido a um cliente norte-americano e, a partir daqui a vida do desportivo italiano foi extremamente complexa e com dupla identidade. No fim dos anos 50 voltou a mudar de mãos ao ser comprado por Paul Owens, um texano que decidiu instalar um motor V8 da Chevrolet. Quanto ao motor original da Ferrari, este foi vendido para um residente de Chicago. Isto é visto como uma verdadeira heresia atualmente, mas o veículo foi feito para correr e, como tal, não havia grande preocupação com a possível valorização do mesmo. Mais tarde, sofreu um acidente e o dono decidiu recorrer a uma carroçaria de um Bangert Manta Ray de 1956, contudo, essa nova carroçaria adaptada sofreu um acidente durante o transporte e, após isso, o dono recorreu a uma da Devin Spider em fibra de vidro. Resumindo, o Ferrari 240 America com o chassis número 0202A teve uma vida difícil e assumiu uma imagem completamente diferente e, em 1963, foi vendido e acabou por desaparecer.

Só em 1990 é que foi descoberto abandonado num barracão e foi vendido a Mika Sanflippo por uns meros 200 dólares. O novo dono pensou em cortar o chassis para fazer um carro de drag race, mas este não sabia que por baixo da carroçaria da Devin existia um chassis da Ferrari. Felizmente, para todos os entusiastas dos automóveis e fãs da marca, foi descoberto em 2006 pelo especialista em restauro automóvel, Tom Shaughnessy, que o comprou no Ebay por 26 912 dólares com a descrição “vintage Devin sports car”. O objetivo era restaurá-lo, contudo, foi surpreendido quando percebeu que debaixo daquela carroçaria de fibra de vidro se encontrava um chassis genuíno da Ferrari.

Rapidamente quis saber mais sobre o veículo e contactou o especialista da Ferrari, Marcel Massini, que verificou o chassis número 0202A, um de apenas 24 unidades produzidas do 340 America. Para além disso, também conseguiu arranjar provas de que este é, efetivamente, o veículo que correu nas 24 Horas de Le Mans, o que mudou completamente as ideias de Shaughnessy. Após as fantásticas descobertas, recorreu à Ferrari Classiche, divisão da Ferrari dedicada a modelos clássicos da marca, e realizou um restauro completo e meticuloso.

Hoje encontra-se num estado irrepreensível com o motor V12 novamente debaixo do capot e é vendido com todas as provas de que é genuíno. Quanto ao preço ele não é conhecido, mas encontra-se à venda na Mecum e espera-se que chegue a vários milhões de euros.

