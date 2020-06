A história do Range Rover começou antes da data de lançamento e se o carro faz 50 anos, muito antes já se estava a burilar aquele que é um dos mais famosos 4×4 do mercado e que deu origem a uma das frases publicitárias mais bem conseguidas: “The Best 4x4xFar”.

Tudo começou uns anos antes de 1970, quando em meados dos anos sessenta, o responsável pelos novos projetos da Rover e sobrinho dos fundadores da Land Rover, Charles Spencer King (conhecido pelo diminutivo “Spen”), quis revolucionar o crescente mercado de veículos todo-o-terreno de lazer e idealizou um plano para combinar a agilidade em estrada de um Rover com a capacidade todo-o-terreno do Land Rover.

Com isso em mente, fez-se o desenvolvimento do primeiro protótipo, com uma carroçaria “Wagon” com 100 polegadas (254 cm) de distância entre eixos. O primeiro modelo foi apresentado à imprensa internacional em 1970.

A sua popularidade aumentou ao combinar requinte e conforto com agilidade em estrada, desempenho todo-o-terreno e, inclusivamente, capacidade de reboque. O Range Rover original foi apresentado como “um trabalho exemplar de design industrial” quando se tornou no primeiro veículo em exposição no famoso museu do Louvre de Paris em 1971.

A primeira geração do Range Rover (1970-1996) estava disponível apenas como veículo de duas portas quando foi comercializado em 1970. Durante os 26 anos que esteve em produção, o Range Rover, depois conhecido como Classic, continuou a evoluir com a introdução de um modelo de quatro portas em 1981 e uma caixa automática em 1982. O primeiro Range Rover diesel chegou em 1986.

Em 1994 chegou a segunda geração do Range Rover (código P38A) cujo design era instantaneamente reconhecível pelo seu perfil inconfundível, tejadilho flutuante, capô em forma de concha, tampa da bagageira de abertura bipartida e linha de cintura continua, enfim, detalhes que ainda perduram.

O interior era ainda mais exclusivo, mas sem renunciar ao seu ponto de partida, ou seja, agilidade em estrada e capacidade todo-o-terreno. Em complemento, foi incorporada uma suspensão ajustável melhorada e motores diesel de 2.5 litros e a gasolina V8 de 3,9 e 4,6 litros, que aumentaram o desempenho.

A terceira geração do Range Rover (2001-2012) incorporou várias melhorias em relação aos seus antecessores durante os seus 11 anos em produção. Destacam-se uma carroçaria monobloco mais rígida (que substituiu o tradicional chassis/carroçaria separados) e uma suspensão totalmente independente com amortecedores pneumáticos interligados (na época, quase todos os veículos todo-o-terreno tinham eixos rígidos). O interior mais opulento e espaçoso foi inspirado em iates de luxo, móveis requintados e os bancos da primeira classe da aviação.

Em 2012, deu-se a estreia da quarta geração do Range Rover, aquela que está atualmente á venda. Feito integralmente em alumínio, tem um peso 420 kg inferior ao do antecessor, incorporou várias inovações todo-o-terreno, como o sistema automático Terrain Response2 e All-Terrain Progress Control, e foi evoluindo para poder ser equipado com motores mais eficientes eletrificados com tecnologia Plug In e vanguardistas equipamentos de segurança, informação e entretenimento.

CRONOLOGIA

19676 de setembro de 1967, começa o desenvolvimento do “Station Wagon de 100 polegadas”, o primeiro protótipo do Range Rover.

1969Os protótipos denominam-se “Velar” para tentar esconder a identidade do Range Rover. O nome é composto pelas letras das marcas Alvis e Rover, embora derive do latim “velare”, que significa “envolver” ou “revestir”.

1970O Range Rover de duas portas é apresentado a 17 de junho. Incorpora um motor V8 leve em alumínio, tração integral permanente e travões de disco em todas as rodas.

1971O Range Roveré o primeiro veículoexposto no Museu do Louvre em Paris em virtude do seu “trabalho exemplar de design industrial”. O modelo de produção em sérieé exposto na entrada, enquanto um mais pequeno à escala é apresentado no interior.

1971O Range Rover recebe o prémio RAC Dewar pelo melhor desempenho técnico

1972O Range Rover foi oprimeiro veículoa atravessar o continente Americano, incluindo a Darien Gap, numa expedição transamericana de 29.000 km organizada pelo Exército britânico. Demoraram 99 dias a percorrer os 400 quilómetros de selva densa.

1974Range Rover completa uma expedição que atravessa o deserto do Saara de oeste a este, mais de 12.000 quilómetros, em 100 dias

1977Um Range Rover modificado consegue a vitória na categoria 4×4 no rali Londres-Sidney, uma prova extenuante de 30.000 km e é o rali mais longo da história onde os veículos pontuam pela sua velocidade

1979Um Range Rover especialmente modificado para a ocasião vence o primeiro rali Paris-Dakar (em 1981 outro Range Rover volta a vencer)

1981Lançamento do primeiro modelo de quatro portas de produção em série, baseado numa conversão realizada pela empresa suíça Monteverdi

1981É produzido o primeiro Range Rover de edição limitada em fábrica, o modelo “In Vogue”, como presságio da evolução do Range Rover para veículo de luxo.

1982A produção do Range Rover atinge as 100.000 unidades.

1982É introduzida a transmissão de opção de automática no Range Rover.

1982É produzido um Range Rover personalizado para a visita do Papa João Paulo II ao Reino Unido.

1983É lançada a caixa manual de 5 velocidades da Range Rover

1984No seguimento do sucesso da edição limitada “In Vogue”, é introduzido o Range Rover Vogue como a versão superior da gama.

1985O modelo diesel Range Rover “Beaver Bullet”bate 27 recordes de velocidade, incluindo um recorde diesel por manter uma média superior a 160 km/h durante 24 horas

1986Lançamento do primeiro Range Rover diesel de produção em série; trata-se de um modelo com motor VM 2.4 Turbo e spoiler dianteiro em todas as versões exceto no Turbodiesel.

1987Início da comercialização do Range Rover na América do Norte.

1988Introdução na transmissão do Range Rover de uma caixa de transferência Borg-Warner com acionamento por corrente e diferencial central de acoplamento viscoso para melhorar consideravelmente o requinte do veículo e reforçar as suas credenciais de luxo.

1989O Range Roveré o primeiro veículo todo-o-terreno do mundo a incorporar travões anti bloqueio ABS, concebidos para proporcionar um desempenho ideal em estrada e em situações todo-o-terreno.

1989Uma caravana de veículos Range Rover concebidos para expedições atravessa a zona mais dura da Continental Divide no Colorado (Estados Unidos), que a Land Rover renomeia “Great Divide”.

1990São comercializadas as 200 unidades da edição limitada CSK (Charles Spencer King, Chief Designer do Range Rover) para comemorar o fim da produção do Range Rover de duas portas.

1992O Range Rover Classic é o primeiro veículo todo-o-terreno do mundo a incorporar controlo de tração eletrónico (ETC) e suspensão pneumática eletrónicae automática,duas estreias mundiais.

1992É apresentado o LSE LWB (denominado County LWB nos E.U.A.) em Marrocos com uma exibição do novo modelo que inclui uma demonstração da tecnologia de suspensão pneumática eletrónica e automática.

1993É anunciada a denominação Autobiography, limitada a 25 unidades, no Salão Automóvel de Londres (é apresentada aos clientes em 1994).

1994Lançamento da segunda geração do Range Rover (P38A) com um chassis longo, uma carroçaria semi-monobloco redesenhada e suspensão pneumática eletrónica melhorada.

1996O Range Rover Classic despede-se em grande com um total de 317.615 unidades produzidas (partilha dois anos de produção com o P38A).

1999A Land Rover cria o modelo mais sumptuoso do Range Rover até a data, a edição limitada Range Rover Linley; o designer de mobiliário Lord Linley serviu de inspiração para este modelo, do qual foram produzidas apenas 10 unidades com um preço de 100.000 £.

2001Lançamento da terceira geração do Range Rover (L322) com suspensão pneumática independente às quatro rodas, que é demonstrado com exibições na base da RAF em Kinloss, Skibo e Novar Estate.

2002É produzido o Range Rover número 500.000 nas instalações de Solihull

2005São adicionados motores V8 a gasolina de 4,4 litros e V8 Supercharged de 4,2 litros.

2005 Lançamento da segunda gama, o Range Rover Sport

2006O Range Rover incorpora Terrain Response®e motor diesel TDV8.

2009O Range Rover pode ser equipado com os novos motores LR-V8 a gasolina de 5,0 litros e 5,0 litros Supercharged, além de incorporar como estreia mundial oSistema Dinâmico Adaptativo, que otimiza permanentemente o controlo da carroçaria e a condução.

2010O Range Rover celebra o seu 40.ºaniversário

2010 Introdução da terceira gama, o Range Rover Evoque, e criação de um novo segmento, o SUV compacto Premium.

2011Apresentação da edição Ultimate do Range Rover Autobiography.

2011Introdução no Range Rover de um novo motor LR-TDV8 de 4,4 litros e 313 CV, que proporciona uma diminuição de 14 % nas emissões de CO2e uma redução de 18,5 % no consumo de combustível.

2012A 6 de setembro é apresentado na Royal Ballet School, em Londres, a quarta geração do Range Rover (L405), o primeiro SUV do mundo produzido integralmente em alumínio.

2013A Range Rover introduz um motor LR-V6 3.0 Supercharged a gasolina de 340 CV.

2013 Lançamento da segunda geração do Range Rover Sport (L494)

2013Protótipos do Range Rover híbrido chegam à épica Rota da Seda daÍndia após percorrerem 16.000 quilómetros de Solihull a Bombaim como parte da última fase de testes antes de concluir a fase de desenvolvimento.

2013É apresentado o primeiro Range Rover com chassis longo em 20 anos, em complemento a uma especificação exclusiva, o Range Rover Autobiography Black.

2014Uma frota composta por veículos Range Rover e um Range Rover Classic percorre mais de 1.600 quilómetros num troço da rota original Great Divide para celebrar 25 anos da expedição.

2014Primeira apresentação mundial do Range Rover Hybrid LWB na China

2014O Range Rover e o Range Rover Sport incorporam uma inovação em estreia mundial, All-Terrain Progress Control (ATPC), e também o Head Up Display (HUD).

2015A denominação Autobiography, a joia da coroa da gama Range Rover, celebra o seu 21.º aniversário.

2015O Range Rover de produção em série mais potente de sempre é apresentado no Salão Automóvel de Nova Iorque: o Range Rover SVAutobiography incorpora um motor V8 Supercharged de 550 CV e celebra os 21 anos do nome Autobiography.

2015A Land Rover atinge os 6 milhões de veículos produzidos com o Range Rover Vogue SE LWB, que comemora os 45 anos do Range Rover

2015É utilizado pela primeira vez um Range Rover híbrido como veículo oficial de Sua Majestade a Rainha, que substitui o Range Rover oficial anterior de 2002.

2015Um Range Rover atravessa uma ponte de papel de 5 metros criada especialmente para a ocasião sem cola nem parafusos em Suzhou (China).

2016Um Range Rover Autobiography reboca o SpaceShipTwo da Virgin Galactic na sua cerimónia de apresentação e batismo na base aérea Mojave Air and Space Port, na Califórnia.

2016São apresentados a Assistência Avançada ao Reboque e o Limitador de Velocidade Inteligente.

2017Apresentação do novo Range Rover SVAutobiography Dynamic, uma versão especialmente centrada no condutor, que reduz a altura ao solo em 8 mm e incorpora um potente motor 5.0 V8 Supercharged de 550 CV.

2017A Land Rover Classic anuncia o Range Rover Reborn, um novo programa que proporciona a oportunidade única de comprar um Range Rover de duas portas original, objeto de desejo para qualquer colecionador, diretamente ao fabricante.

2017É anunciado o Range Rover Sentinel, um modelo baseado no Autobiography, mas concebido para resistir a balas incendiárias de 7,62 mm que perfuram blindagem a grande velocidade (a última versão é apresentada em 2019)

2017 Lançamento da quarta gama, o Range Rover Velar.

2017O Range Rover P400e PHEV híbrido plug-in é apresentado no Museu do Design de Londres.

2017O Range Rover SVAutobiography LWB de chassis longoé apresentado no Salão Automóvel de Los Angeles;encontra-se disponível como veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV) e com motor V8 Supercharged a gasolina melhorado de 565 CV.

2018Um novo motor diesel SDV6 3.0 Biturbo e 275 CV substitui o TDV6 3.0.

2018 Lançamento da segunda geração do Range Rover Evoque.

2020O Range Rover pode ser equipado com motor Ingenium a gasolina 3.0 de seis cilindros em linha, motores MHEV, da mesma forma que a edição especial Range Rover Fifty.

Estreia mundiais do Range Rover

1971O Range Roveré o primeiro veículo a ser exibido no Museu do Louvre em Paris.

1972O Range Roveré o primeiro veículo a atravessar a Darien Gap.

1979Um Range Rover especialmente modificado para a ocasião vence o primeiro rali Paris-Dakar.

1985O Range Rover diesel “Bullet” bate 27 recordes de velocidade.

1989O Range Roveré o primeiro veículo todo-o-terreno do mundo a disponibilizar Sistema de Travagem Anti Bloqueio (ABS)

1992O Range Rover é o primeiro veículo todo-o-terreno do mundo a disponibilizar Controlo de Tração Eletrónico (ETC).

1992O Range Roveré o primeiro veículo todo-o-terreno do mundo a disponibilizar suspensão pneumática eletrónica e automática.

2009O Range Rover apresenta o Sistema Dinâmico Adaptativo, que otimiza permanentemente o controlo da carroçaria e a condução.

2012A quarta geração do Range Rover é o primeiro SUV do mundo produzido integralmente em alumínio.

2014All-Terrain Progress Control (ATPC) é instalado no Range Rover e no Range Rover Sport.

Expedições e provas do Range Rover

1971O Range Rover vence o seu primeiro rali de montanha em Llangollen.

1972Uma equipa do exército britânico, liderada pelo coronel John Blashford-Snell, confirma a capacidade todo-o-terreno do Range Rover original ao realizar uma expedição com dois veículos desde o norte do Alasca até ao extremo mais meridional da Argentina, que atravessou a perigosaDarien Gap, repleta de pântanos e floresta densa que impossibilitam a ligação por estrada entre a América Central e a América do Sul.

1974O Range Rover completa uma expedição que atravessa o deserto do Saara de oeste a este, mais de 12.000 quilómetros, em 100 dias.

1977Um Range Rover modificado consegue a vitória na categoria 4×4 no rali Londres-Sidney, uma prova extenuante de 30.000 km e é o rali mais longo da história onde os veículos pontuam pela sua velocidade

1979/81 Um Range Rover especialmente modificado para a ocasião vence o primeiro rali Paris-Dakar (outro Range Rover volta a vencer em 1981).

1985O modelo Range Rover diesel “Bullet” bate 27 recordes de velocidade, incluindo um recorde diesel por manter uma média superior a 160 km/h durante 24 horas

Década de 1980 Nas edições dos anos 80 e 90 do famoso Camel Trophy, os veículos Range Rover, Land Rover Série III, Defender, Discovery e Freelander participam nas “Olimpíadas dos 4×4”. Da selva amazónica ao Extremo Oriente, Australásia, África e Sibéria, o Camel Trophy passou a ser um desafio de condução extrema a uma prova de resistência humana, com atividades como caiaque, ciclismo de montanha e desportos aquáticos. 1981 (Sumatra); 1982 (Papua Nova Guiné); 1987 (Madagáscar, veículos diesel)

1989Uma caravana de veículos Range Rover concebidos para expedições atravessa a zona mais dura da Continental Divide no Colorado (Estados Unidos), que a Land Rover renomeia “Great Divide”.

2003No G4 Challenge, as equipas competem no expoente máximo da aventura global. A condução exigente fora de estrada junta-se aos desportos radicais de aventura e àestratégia mais complexa nas quatro semanas desta competição que decorre em Nova Iorque, a costa este dos Estados Unidos, África do Sul, Austrália Ocidental e o Oeste Selvagem.

2006No segundo G4 Challenge, os participantes percorrem milhares de quilómetros através de quatro países de dois continentes (Tailândia, Laos, Brasil e Bolívia) para apoiar a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC)

2013Protótipos do Range Rover híbrido chegam à épica Rota da Seda daÍndia após percorrerem 16.000 quilómetros de Solihull a Bombaim como parte da última fase de testes antes de concluir a fase de desenvolvimento.

2014 Uma frota composta por veículos Range Rover e um Range Rover Classic percorre mais de 1.600 quilómetros num troço da rota original Great Divide para celebrar 25 anos da expedição.