Serão apenas 1970 unidades comercializadas em todo o mundo, exatamente a data em que tudo começou há 50 anos.

O modelo original evoluiu, mas ainda hoje a origem ainda é bem visível nos atuais modelos, uma gama composta por quatro modelos: Evoque, Velar, Sport e RangeRover. Para celebrar os 50 anos do Range Rover, a Jaguar Land Rover (JLR) oferece a prenda na forma de uma edição especial denominada “Fifty” para o Range Rover. Como referimos, serão apenas 1970 unidades que nas suas opções incluem três cores exteriores exclusivas, trazidas pela mão da SVO (Special Veihcle Operations) da Land Rover.

O Range Rover “Fifty”estábaseado no Autobiography, com numerosos detalhes exteriores personalizados em “Auric Atlas” e dois designs exclusivos de jantes de 22 polegadas. O logótipo inclui a palavra “Fifty” desenhado por Gerry McGovern, o diretor criativo da Land Rover. No exterior, em diferentes pontos do interior, como na placa exclusiva da consola central com a inscrição “1 of 1970” (um de 1970), nos apoios de cabeça, tablier e proteções das embaladeiras iluminadas, será encontrado o logótipo.

O Range Rover Fifty estará disponível com chassis longo (LWB) ou convencional (SWB), e os clientes poderão selecionar uma das quatro cores exteriores exclusivas: Carpathian Grey, Rossello Red, Aruba e Santorini Black A divisão Special Vehicle Operations da Land Rover disponibiliza, também, uma quantidade muito limitada de modelos Range Rover Fifty numa das três cores exteriores sólidas “heritage” da palete do Range Rover original: Tuscan Blue, Bahama Gold e Davos White As diferentes opções de propulsão incluem motores a gasolina, diesel e inclusivamente um modelo híbrido plug-in. Os preços serão comunicados posteriormente.