A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) anunciou que vai adquirir 30 novos radares, sendo que, 10 desses vão conseguir calcular a velocidade média entre dois pontos. Este reforço de equipamento surge após o anúncio feito há uns meses que dava conta de 50 novos locais de controlo de velocidade. Em declarações ao Jornal de Notícias, o presidente da ANSR revelou ainda que estes novos radares entram em funcionamento no final de 2021. Com estes aparelhos, a ANSR mostrou ainda um novo sinal de trânsito denominado H42.

No que diz respeito ao funcionamento, o principal objetivo é reduzir a velocidade em locais onde existe uma grande concentração de acidentes. Mais se acrescenta que ajudam a reduzir o “efeito canguru” que consiste em abrandar antes do radar e retomam a velocidade excessiva após passar o mesmo.

O funcionamento é relativamente simples. Depois de ver um dos novos sinais de trânsito, um radar vai registar a hora a que passou e, de seguida, volta a registar quando passar no outro radar que se encontra no fim da área controlada. Caso tenha percorrido o percurso em menos tempo do que o necessário para cumprir o limite de velocidade, considera-se que ultrapassou o limite, ou seja, recebe uma coima.

Por fim, as novas cabinas para medir a velocidade média vão ser instaladas em 20 pontos específicos e os 10 radares vão rodar entre essas zonas. Para já, a ANSR divulgou alguns dos locais onde se vão encontrar os radares de velocidade média: EN5 em Palmela, EN10 em Vila Franca de Xira, IC19 em Sintra, IC8 na Sertã, EN109 em Bom Sucesso, EN106 em Penafiel e EN101 em Vila Verde.