A LG Electronics Portugal está a sortear um Volkswagen ID.3. Este é o prémio da campanha “O Melhor Estádio do Mundo com OLED TV” que decorre até ao próximo dia 18 de julho. Para estar habilitado ao sorteio, os clientes necessitam de adquirir uma LG OLED TV (modelos válidos para o concurso em baixo). Após a aquisição da televisão, é necessário efetuar o registo de compra, no período máximo de 15 dias após a aquisição, num inquérito que pode encontrar aqui. Após o preenchimento de todos os parâmetros terá de esperar até ao próximo dia 1 de setembro, data essa em que será realizado o sorteiro. Quanto ao prémio, falamos do Volkswagen ID.3 com um valor de 32 447,47€, muito provavelmente a versão base do carro elétrico alemão.

Conheça os modelos de televisão selecionados: