A Aston Martin anunciou uma nova opção para quem quer atualizar a grelha do modelo Vantage. De facto, a marca britânica apresentou uma nova grelha mais elegante e tradicional quando comparada com a atual que gerou alguma discórdia desde o lançamento do modelo. Assim, o objetivo passa por “responder à opinião de clientes que preferem uma zona dianteira mais suave e refinada semelhante ao DB11 em detrimento do desenho mais agressivo e musculado inicialmente apresentado”, referem os responsáveis da marca de luxo britânica.

Para além disso, todos os Vantage vendidos a partir de 2021 vão incorporar um para-choques dianteiro com a tal nova grelha, contudo, se é fã da atual, pode escolher entre ambas. Se é dono de um Vantage, saiba que a troca de grelha é feita apenas na sede do departamento, localizada no Reino Unido. Para já, não se sabe ao certo quanto custa esta modificação. Percorra a galeria e conheça a nova grelha (carro cinzento) e a utilizada desde o lançamento (carro verde).