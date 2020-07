Existem apenas cinco destes muito especiais Dodge Challenger Demon transformados pela “SpeedKore Performance Group”, com carroçaria em fibra de carbono, e um deles está à venda. Está aí a sua oportunidade!

O carro em questão foi usado como veículo de desenvolvimento pela SpeedKote e como carro de demonstração de como é feita a carroçaria, totalmente em fibra de carbono. O carro é vendido com manuais e documentos do Wisconsin e tem apenas 320 km. É o carro nº 118 dos 3.300 Dodge Challenger Demon que a FCA construiu.

O carro é 90 kgs mais leve que o modelo de série e adiciona, ainda, jantes de 18 polegadas com pneus Nitto NT05R com as medidas 315/40 18. No interior, mais fibra de carbono, pele, alcantara, enfim, o habitual. A mecânica é a do Demon, ou seja, V8 com compressor e 6,2 litros de cilindrada com 808 CV e 917 Nm de binário. O carro está a ser vendido pela “Bring a Trailer” que poderá visitar clicando aqui. Mas despache-se que já só faltam 4 dias e a maior licitação é de 90 mil dólares.