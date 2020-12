Segundo os mais recentes rumores, a Ferrari poderá estar a preparar dois novos SUV para se seguirem ao Purosangue, modelo que deverá chegar ao mercado no início de 2022. A nova plataforma modular da marca italiana permitirá o lançamento destes dois novos SUV com designações internas F244 e F245. O primeiro deverá ser apresentado em 2024 e o segundo dois anos depois.

O Purosangue deverá ficar disponível com motor V12 e uma potência de cera de 800 cavalos, versão à qual se seguirá uma outra, eletrificada, com motor V8 e quatro motores elétricos, um por cada roda. No entanto, a plataforma prevê ainda a possibilidade de serem usados motores V6.

Segundo avança a própria Ferrari, o Purosangue será o SUV mais rápido do mercado, prometendo animar a luta com modelos como o Lamborghini Urus e o Aston Martin DBX. O seu preço base rondará os 300 mil euros, mas a marca italiana espera com ele duplicar as suas vendas anuais até 2025.

Imagem: Car and Driver