De acordo com a Lusa, o PS prevê a proibição da venda de veículos ligeiros movidos a combustíveis fósseis até 2035 e o fim dos benefícios fiscais a combustíveis fósseis até 2030. Esta medida drástica faz parte do projeto do PS de lei de bases do clima apresentado na quarta-feira pelo grupo parlamentar do PS e que será discutido na quinta-feira em plenário na Assembleia da República, através de um agendamento potestativo em conjunto com o PAN.

“Até 2030, prevemos a eliminação progressiva dos apoios fiscais aos combustíveis fósseis, a redução de impostos sobre o trabalho, mas aumentando em contrapartida os impostos sobre empresas e setores mais poluentes”, afirmou Hugo Pires, vice-presidente da bancada socialista, citado pela Lusa.

Por outro lado, Hugo Pires destaca que, no setor dos transportes e da mobilidade, o projeto assume como objetivo estender a rede de transportes públicos a todo o país, não se limitando às principais cidades. Para além disso, refere que este projeto está “alinhado com os eixos de desenvolvimento e bem estar da União Europeia e da lei de bases de clima europeia recentemente aprovada”, acrescentou.

Fonte: Lusa