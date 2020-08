Será já a partir de 2023 que o acordo assinado entre o PSA Group e a Google irá implementar sistemas de info entretenimento baseados no sistema operativo Android.

Não fosse alguma atenção às redes sociais e a notícia passava despercebida: foi no Linkedin que a PSA anunciou que estabeleceu um acordo com a Google, pelo que a partir de 2023, as marcas do grupo PSA (para já, Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauhxall) vão começar a receber sistemas de info entretenimento baseados no sistema operativo Android Automotive. Um sistema que a Volvo e a Polestar já utilizam no XC40 Recharge e no Polestar 2.

Não há mais detalhes, nas a novidade é uma boa noticia para a ergonomia e a integração do sistema se info entretenimento, que ficará muito semelhante a um smartphone. E, claro, a utilização de aplicações como o Google Maps ou o Spotify, que poderá aceder diretamente sem ligar o seu smartphone. Os utilizadores de iPhone fiquem tranquilos que poderão ligar o smartphone ao Apple CarPlay, pois será oferecido de série como o Android Auto.