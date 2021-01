A Honda encontra-se a desenvolver a terceira geração do HR-V. Depois do Civic ter sido apanhado esta semana nos testes de estrada ainda camuflado, chegou agora a vez do SUV nipónico. Para já há poucas informações sobre o mesmo, mas é de esperar que receba uma motorização híbrida em solo europeu tal como acontece com o novo Jazz.

Quanto ao visual, percebemos que vai receber linhas completamente distintas. A dianteira deve ter traços reconhecidos no protótipo do Civic apresentado em 2020, enquanto na traseira vemos uma linha de tejadilho a fluir até à traseira, quase num estilo coupé. Apesar de não termos fotos do interior, deve receber um design minimalista com recurso às mais recentes tecnologias da marca nipónica. Este modelo é visto como um dos mais importantes do fabricante em solo europeu no que diz respeito a vendas, tal como o Civic.

Fonte e fotos: AutoExpress