A Honda já tinha deixado no ar que tinha planos para eletrificar a gama até 2022 devido às regras cada vez mais apertadas de emissões CO2 na Europa. Porém, a Autocar afirma que a próxima geração do Civic vai manter o Type R e, para além disso, será um dos último Honda na Europa com motor a combustão pura. Assim, a 11ª geração do modelo vai regressar, ao que tudo indica em 2022, e podemos esperar ligeiras melhorias no motor. Quanto ao exterior, terá linhas desportivas com base no protótipo do Civic apresentado no fim de 2020, com destaque para a manutenção de uma asa traseira de grandes dimensões.

Por outro lado, o interior vai ser menos conservador visto que, segundo a Honda, vai sofrer uma “mudança dramática”. Falamos de melhorias nos materiais, mas principalmente no capítulo da tecnologia. Quanto ao preço, a Autocar refere que não vai ter uma subida drástica face à geração atual.

Fonte: Autocar