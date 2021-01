A eletrificação deu um grande “salto” em 2020, crescimento esse que se deve manter em 2021 e nos próximos anos. Perante isto, não é de estranhar que a Peugeot esteja a considerar tornar os Peugeot 208 e 2008 em modelos 100% elétricos. Quem o diz é Jean-Phillipe Imparato, CEO da marca gaulesa. “O segmento B e segmento B-SUV da próxima geração após o 208 e 2008 serão totalmente EV”, afirmou o líder em declarações à Auto Express. Imparato revelou que esta decisão está intimamente ligada com o aumento de vendas de veículos eletrificados da marca que agora pertence ao Grupo Stellantis.

Contudo, Imparato indicou ainda que a próxima geração destes modelos só deve chegar na segunda metade da década e, até lá, os clientes podem continuar a contar com alternativas a combustão. Esta medida não é de estranhar e, para além disso, podemos contar com ações semelhantes, não só no Grupo Stellantis, mas também de outras marcas.

Fonte: Auto Express