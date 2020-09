O Skoda Fabia vai conhecer uma nova geração já em 2021 e quem o diz é o novo CEO da marca checa, Thomas Schäfer. O anúncio foi feito durante uma entrevista em que o mais recente líder da Skoda falava sobre o rumo a seguir para o futuro, em que afirmou seguir a estratégia delineada pelo anterior CEO até 2025. Para além disso, promete implementar as ideias próprias para levar a marca ao próximo “nível”. No meio de todas estas informações relevantes para os próximos anos da marca checa, referiu ainda que a próxima geração do Skoda Fabia vai chegar aos mercados em 2021.

Apesar de não entrar em detalhes, apenas referiu que vai ser um “grande carro” e que as expetativas são muito elevadas. Para já as informações ainda são escassas, mas o Fabia pode receber a plataforma MQB A0 utilizada nos “primos” Ibiza, Polo e A1. Tendo em conta o papel da marca dentro do Grupo Volkswagen, é muito provável que seja mais acessível e prático de todos eles.