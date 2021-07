O hipercarro elétrico, Pininfarina Battista, vai ter um programa de personalização com soluções para todos os gostos.

A Automobili Pininfarina já referiu que apenas vai produzir 150 unidades do Battista, um hipercarro elétrico com tecnologia “emprestada” pela Rimac e, por isso, está equipado com quatro motores elétricos, um por roda, que debitam uma potência combinada superior a 1800 cv. Agora, a empresa italiana anunciou que criou um programa de personalização para que os 150 donos consigam ter um carro a gosto. A Pininfarina indica ainda que este programa oferece 128 milhões de combinações e é possível mudar coisas como cor exterior, acabamentos do interior, carroçaria em fibra de carbono exposto, cor das capas dos espelhos, asa traseira, pinças de travão, jantes, entre outros.

“O nome Pininfarina tem uma herança história de carros individuais, e o Battista continua o legado, já que cada veículo vai ter um design personalizado. Os nossos clientes têm a oportunidade única de ingressar na família Automobili Pininfarina, imergindo num processo de design com os artesãos para garantir que o veículo reflita a personalidade e gostos, criados com um toque pessoal. Os clientes têm a oportunidade de impulsionar o desenvolvimento do luxo sustentável, enquanto criam uma peça de colecionador única”, refere Sara Campagnolo, Chefe de Design de cores e materiais da Automobili Pininfarina.

Para dar um exemplo do que este programa é capaz, a Pininfarina revelou um design inspirado na cidade de Nova Iorque ao recorrer a uma carroçaria com as cores da bandeira norte-americana (azul, branco e vermelho).