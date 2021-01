É prática comum as marcas revelarem os resultados de vendas no fim dos respetivos anos. No caso do grupo FCA há um dado que tem deixado muitas pessoas a pensar como é possível. Isto porque, a Dodge vendeu quatro Viper em 2020, dois no terceiro trimestre e outros dois no quarto, porém, o modelo terminou a produção em 2017. Como é que isto é possível?

A justificação é mais simples do que parece. Este tipo de acontecimento é conhecido como “Zombie Car”. Ou seja, são carros que continuam a ser vendidos anos depois de ter terminado a produção dos mesmos. Isto acontece porque muitas das unidades do modelo em questão estão paradas nos concessionários da marca e, por isso, o Dodge Viper continua a registar vendas anos depois. Aliás, foram vendidos 19 em 2018, 5 em 2019 e agora os quatro de 2020. Contudo, este não é o único exemplo já que o Dodge Dart, extinto em 2016, registou um total de sete vendas em 2020. Por fim, não sabemos quantos Dodge Viper ainda estão à procura de primeiro dono, mas é possível que no fim de 2021 desportivo volte a fazer parte dos números de vendas.