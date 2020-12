Segundo avança um site italiano, a produção do Giulietta deverá terminar definitivamente durante esta semana. A unidade de produção de Cassino da Alfa Romeo deixará assim de produzir o familiar italiano ao fim de mais de 10 anos.

O Giulietta não tem ainda substituto confirmado, pois a Stellantis não fez ainda saber quais são os pontos principais do seu plano de reestruturação para a Alfa Romeo. Confirmado para o segmento C está o Tonale, um SUV que se coloca assim abaixo do Stelvio na gama da marca italiana.

A linha de produção do Giulietta começará em breve a ser adaptada para receber os componentes do futuro Maserati Grecale, o novo SUV da marca do tridente e que será assim produzido em Cassino.