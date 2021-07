A escassez de semicondutores continua a estar bastante presente na indústria automóvel e, em Portugal, a produção automóvel sofreu um “tombo” face a 2020.

Não é segredo para ninguém que a escassez de semicondutores tem prejudicado a produção automóvel a nível mundial e as fábricas portuguesas não fogem à regra. Segundo os dados fornecidos pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em junho de 2021 foram produzidos em solo nacional 16170 veículos, o que representa uma queda de 29,5% face a igual período em 2020. Se compararmos com 2019 os números são ainda mais negativos com uma quebra de 43,6%.

Por outro lado, quando vemos os dados relativos ao aglomerado do ano, percebemos que a produção automóvel portuguesa está em clara recuperação. Entre janeiro e junho de 2021 foram produzidos 152 267 automóveis, um número que indica um crescimento de 29,8% face ao período homólogo em 2020. Ainda assim, quando comparado com o período “pré-covid”, ou seja, o ano de 2019, a produção reduziu 17,3% nos primeiros seis meses do ano.